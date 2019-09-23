В России прокатилась волна загадочных самоубийств среди силовиков: что происходит, фото

В России покончил с собой глава ОМВД Яковлевского горокруга Белгородской области Александр Рахимбердин.

Об этом сообщает издание Crime Russia.

В местном УМВД подтвердили гибель их сотрудника. В ведомстве началась проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего.

Известно, что в 2017 году мужчина был в командировке в Дагестане. Там он находился в составе сводного отряда полиции шесть месяцев. После этого силовик получил благодарность за службу от и.о. начальника УМВД региона Владимира Жигайло.

Также сообщается, что ранее счеты с жизнь свели два росгвардейца. В Вологодской области руководитель ОВО облил себя бензином и поджег прямо во время проверки вышестоящим подразделением. А в Ивановской области совершил суицид начальник штаба майор Росгвардии Дмитрий Патраничев.

Как рассказали коллеги погибшего, за пару дней до самоубийства Патраничев ходил подавленный.

"Три раза писал на пенсию, но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности, но, видать, это никого не насторожило", - говорится в сообщении.

В руководстве Росгвардии заявили, что по факту двух суицидов начата служебная проверка.

Как сообщал "Апостроф", в столице России Москве покончил жизнь самоубийством миллиардер и политик-соратник президента РФ Владимира Путина Валерий Воробьев.