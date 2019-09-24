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В деле о задержании экс-жены топ-чиновника Украины произошел неожиданный поворот

вторник, 24 сентября 2019, 20:32
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Государственное бюро расследований начало расследование в отношении таможенников, которые пропустили автомобиль с бывшей супругой главы Национальной полиции Сергея Князева, в котором она вывезла в Польшу полмиллиона евро.

Об этом говорится в пресс-службе ГБР 24 сентября.

В отношении таможенников открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия)

Следствие идет под руководством Генпрокуратуры. Дело было открыто "после распространения информации в СМИ".

Таможенникам грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев дал комментарий по поводу инцидента с его бывшей женой и якобы незадекларированной крупной суммой валюты на границе с Польшей.

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