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Пошел убивать с приклеенной бородой: в Николаеве ревнивец напал с ножом на возлюбленную

четверг, 26 сентября 2019, 14:31
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В ночь на 26 сентября, в Николаеве мужчина набросился с ножом на известную в городе девушку, которая работает тренером по фитнесу.

Как пишет местная пресса, нападение произошло возле подъезда. Мужчина нанес жертве несколько ударов ножом в область поясницы, а после уехал на такси.

Задержать злоумышленника полицейские смогли уже за городом.

По словам задержанного, у него были отношения с этой девушкой, но он ее ревновал и даже нанял детективов. Всего он нанес жертве не менее 5 ножевых ранений.

Пострадавшая находится в больнице, где ее прооперировали. Ее состояние расценивается как тяжелое.

При этом близкие пострадавшей утверждают, что никаких отношений с данным гражданином у нее не было. Они утверждают, что нападавший является психически больным.

Интересно, что злоумышленник тщательно готовился к нападению. На преступление он пошел с искусственной бородой и в парике.

В полиции сообщили, что нападавшим оказался 51-летний гражданин Германии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве в кафе устроили кровавые разборки, которые закончились для одного из участников тяжелыми ножевыми ранениями.

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