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На заправке под Киевом "засветились" сторонники России: сеть в гневе, фото

воскресенье, 29 сентября 2019, 08:49
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В субботу, 28 сентября, на заправке в Киевской области "засветились" сторонники России, которые с самого утра слушали один из телеканалов страны-агрессора.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником Serhii А.Т.

"Зайдя внутрь (заправки, - "Апостроф") был потрясен тем, что на экране телевизора "вещает" на весь торговый зал телеканал "Утро России". И это на шестой год войны!" - возмутился он.

На пост бурно отреагировали в сети.

"Что в головах таких "украинцев"? А музыка врага звучит и в маршрутках, и в маркетах! Просто позор какой-то, а не народ!", "И что, не заставили даже выключить?", "Надо было рублями рассчитаться", "Для таких малоросов есть великая страна Россия, но жить они там не хотят", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе разгорелся языковой скандал в одном из детсадов города - заведующая садика №138 Раиса Кравченко отказалась разговаривать и учить детей на украинском языке.

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