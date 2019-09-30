Названы имена украинцев, которые находились на затонувшем в Атлантике корабле

Появился список фамилий граждан Украины, которые находились на борту буксира Bourbon Rhode, который затонул в Атлантическом океане.

Об этом сообщают Факты.

Известно, что из 14 членов экипажа десятеро - украинцы. По имеющимся данным, большинство из них – это выходцы из Одесской области.

А именно: Дмитрий Козырев, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Дмитрий Марченко, Евгений Николов, Вячеслав Кирей, Юрий Наздрачов, Игорь Морозов, Евгений Мелгунов, Олег Кравец.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о спасении двух украинцев в Атлантическом океане с борта корабля "Bourbon Rhode".

Также в Норвегии загорелся и утонул российский корабль. Российские СМИ указали, что местная полиция сумела эвакуировать команду с борта траулера.