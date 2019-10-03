"Фома" и "Бурый": появились неожиданные данные о жертвах стрельбы в Херсоне

Пострадавшие во время стрельбы в Херсоне в четверг, 3 октября, оказались криминальными авторитетами, которые недавно вернулись из мест лишения свободы.

Об этом сообщает УНИАН.

"Раненые мужчины – представители местного криминалитета. Не так давно они освободились из мест лишения свободы. Говорят, и сейчас оба "при делах", - цитирует издание депутата Херсонского горсовета Виталия Богданова.

Они известны под прозвищами "Фома" и "Бурый". Также по словам депутата, автомобиль, из которого происходила стрельба, якобы уже установили.

"Он фигурировал в ДТП, по которому принято судебное решение", - добавил Богданов.

Но в полиции этот факт подтверждать не торопятся.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне произошла стрельба с участием активистов и полиции, в результате которой была ранена журналистка.