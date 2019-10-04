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На Донбассе погиб 28-летний боец с Волыни: фото и фамилия

пятница, 04 октября 2019, 16:19
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3 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области погиб 28-летний Юрий Тышик.

Как сообщает "Волынская правда", военный погиб от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером.

Погибшим оказался житель села Мызово Старовыживского района Волынской области. Он являлся военнослужащим 14-й отдельной механизированной бригады.

28-летний Тышик в момент обстрела находился на блокпосте, где в него попал снайпер наемников РФ.

Дата и место захоронения защитника Украины пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", украинские добровольцы на Донбассе действовали при обороне страны совсем не так, как рядовые военнослужащие ВСУ, поскольку шли защищать страну из-за идеологических побуждений и берегли снаряжение и боеприпасы, которые иногда закупали за личные средства.

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