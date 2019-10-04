Оккупанты сообщили о смертельной находке под Керченским мостом: фото

В районе Керченского моста в оккупированном Россией Крыму обнаружили три авиабомбы и гранату времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ресурс "Радиус", ссылаясь на данные МЧС РФ.

Бомбы нашли в районе 281-й опоры транспортного перехода "Краснодарский край - Крым" в акватории пролива. Опасные находки - это две 10-килограммовые авиационные бомбы, одна из них весом 2,5 кг, а также граната Ф-1.

Кроме того, в районе города Керчь нашли одну авиабомбу весом 50 кг, пять 10-килограммовых бомб и одну бомбу, которая весила 1 кг.

Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, найденные взрывоопасные предметы были уничтожены пиротехниками на специальном полигоне.

Как сообщал "Апостроф", в сети ярким видео на примере обрушившегося моста в Москве показали, какая участь ожидает Крымский мост.