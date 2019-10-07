В Днепре посреди улицы обнаружили авто с мертвецом за рулем: опубликованы фото

В Днепре, в воскресенье, 6 октября был обнаружен автомобиль Merсedes A150 с мертвым человеком в салоне. Авто было припарковано во дворе многоэтажки.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Очевидцы вызвали полицию на место страшной находки. Отмечается, что труп был найден на водительском сидении.

Правоохранители, прибывшие на место событий, обнаружили в салоне авто телефон, по которому удалось дозвониться родственникам умершего. Таким образом была идентифицирована его личность.

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В данный момент причину смерти следователям определить не удалось, следов насилия или крови вблизи авто и в салоне обнаружено не было.

На месте происшествия продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщал "Апостроф", 30 сентября в Киеве возле университета нашли труп мужчины 40 лет, который висел на дереве. Следует отметить, что положение трупа не указывало на суицид - мужчина находился на небольшом расстоянии от земли и стоял на коленях, также на нем отсутствовали штаны.