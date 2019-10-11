Как русские по Украине: сети впечатлило видео артудара Турции по курдам в Сирии

В интернете показали видео нанесения артудара турецких войск по территории Сирии, а пользователи осудили их действия.
Запись опубликовал в Twitter пользователь сети Мугабе Тиливижн.
"Еще одно видео работы турецкой РСЗО по курдам. О точечных ударах и сохранении жизни мирного населения речи не идёт. Работают по площадям", - написал он и разместил видео.
Ещё одно видео работы турецкой РСЗО по курдам.— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) October 10, 2019
О точечных ударах и сохранении жизни мирного населения речи не идёт.
Работают по площадям. pic.twitter.com/D3uJdfZgIu
Пользователи сети обсудили обстрел и сравнили его с ситуацией на Донбассе в Украине.
Напомним, в среду, 9 октября, утром турецкие войска начали военную операцию в северо-восточных регионах Сирии.
Как сообщал "Апостроф", в результате операции "Источник мира" Вооруженных сил Турции в Сирии погибли двое мирных жителей города Рас-аль-Айна, по которому осуществлялся обстрел. Столько же человек получили ранения.