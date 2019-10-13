В США арестовали еще одного бизнесмена украинского происхождения: детали громкого дела

В США арестован бизнесмен украинского происхождения, гражданин США Андрей Кукушкин. Его подозревают в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Ранее здесь задержали двоих бизнесменов с украинскими корнями - Игоря Фрумана и Льва Парнаса.

По данным местной прессы, 46-летний предприниматель входит в список четырех фигурантов обвинительного заключения, которое было представлено прокурором США Джеффри Берманом.

"Все четверо обвиняются в сговоре с целью скрыть взносы в размере 10 тыс. долларов в избирательные кампании двух кандидатов штата Невада от неназванного российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес, связанный с марихуаной. Федеральный закон запрещает внесение предвыборных взносов иностранными гражданами", - отмечается в сообщении.

При этом Кукушкина не обвиняют в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть интересы украинского чиновника.

Арест Кукушкина произошел 10 октября в Сан-Франциско. Его взяли под стражу до слушания 18 октября.

Как сообщал "Апостроф", граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас подали заявления в правоохранительные органы Украины о том, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал им убийством.