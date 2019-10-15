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Умер известный украинский писатель: в сети волна скорби

вторник, 15 октября 2019, 09:13
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Фото: topnews.kr.ua

В понедельник, 14 октября, умер известный украинский писатель, литературовед, основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель Михаил Слабошпицкий.

"Еще три дня назад мы говорили с ним по телефону, и он говорил слова прощания… Он мужественно шел до конца своих дней, все зная наперед. Только несколько раз грустно обмолвился о том, что сейчас вышел на особую творческую "форму" и у него было много оригинальных замыслов... Прощай, Владимир. Ты остаешься светлой страницей в жизни тех, кто тебя знал и любил", - отметил он.

В сети скорбят об умершем.

Как известно, Владимир Панченко родился 2 сентября 1954 года в селе Демидовка в Одесской области. Окончил филологический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова в 1975 году. Он является автором ряда статей, монографий, учебников на литературную и историческую тематику. Был профессором Национального университета "Киево-Могилянская академия", доктором филологических наук, членом Национального союза писателей.

Как сообщал "Апостроф", ранее на 91-м году жизни скончался классик украинской литературы, Герой Украины Юрий Мушкетик.

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