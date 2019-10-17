Исчезали один за другим: сеть всколыхнула странная пропажа целой семьи в России, фото

В сети обсуждают таинственную историю пропажи семьи в России, которая произошла 30 лет назад, но получила новый поворот.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Комсомольская правда".

Инцидент случился 14 июля 1989 года на юге Волгограда. Там в течение одного дня с разницей в несколько часов исчезли мать, отец и их 16-летняя дочь Светлана. Сначала ранним утром уехал по своим делам 38-летний Вячеслав Тюрин. Его супруга, 42-летняя Таисия, в тот день собиралась в технологический техникум, где училась дочка. Ей нужно было забрать какие-то документы. Но до техникума она так и не доехала. И больше на связь она не выходила. А вечером исчезла и дочь. С того дня никто никого из членов семьи больше не видел. Спустя 30 лет волгоградские следователи возобновили расследование этого загадочного дела.

Таисия Тюрина

Мобильников во времена СССР еще не было. Позвонить можно было только домой, да и то, если имелся стационарный телефон. Так что 16-летняя Света весь день оставалась дома, ждала родителей.

16-летняя дочь Светлана

"Вечером ей позвонил знакомый, спросил, когда будет отец. Она ответила, что, наверное, часов в одиннадцать. Потом собралась на улицу, якобы даже встречать родителей. Вышла с собакой из квартиры. И больше ее тоже никто не видел. От всей семьи остался только старший сын. В то время он служил в армии", - рассказал старший следователь Красноармейского СО СУ СКР по региону Максим Мурченко.

Вячеслав Тюрин

Известно, что из квартиры ничего не пропало. На своих местах остались деньги, документы и вещи семьи. Как удалось выяснить следователям, семья была должна большие по тем временам деньги. И эти деньги, которые глава семейства занял у знакомых, пропали вместе с исчезнувшим Вячеславом Тюриным.

"В этом деле был и подозреваемый. Но доказать его причастность к исчезновению семьи тогда так и не удалось. Сам он не сознался, улик против него особо не было. Этот человек сейчас жив, мы с ним общались, от полиграфа он отказался. Говорит, что не причастен. Но, скорее всего, он совместно с кем-то вывез их, убил и где-то закопал. Правда, доказать эту версию пока нет возможности. Работаем, конечно, но спустя 30 лет, это куда проблематичней", - добавил правоохранитель.

Позже пропавшие у Тюриных деньги в итоге нашли у одного из проходивших делу. Его тогда осудили, но по другим статьям. А вот тел пока не обнаруживали. Следователи направили запросы, но ответы еще не пришли. Правоохранители просят всех, кто знает что-то о пропавшей семье, отозваться.

"Мы периодически поднимаем дела прошлых лет, которые были приостановлены, для возобновления следствия. Сейчас у нас есть новые экспертизы, которые позволяют много что установить. Раньше такого не было, той же генетики, которая дает большинство ответов. Положительный опыт расследования таких дел есть", - заявил следователь.

Как сообщал "Апостроф", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об исчезновении в аннексированном Крыму двух украинских пленных Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.