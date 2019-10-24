Мог бы сниматься в "Джокере": появилось смешное видео с пенсионером, звавшим Путина в Украину

В интернете появилось очередное видео с жителем оккупированной территории Донбасса Игорем Кнышовым, который добровольно отказался от украинского гражданства, но после этого начал жаловаться на отсутствие пенсии.

После того, как мужчина получил паспорт РФ, он порвал украинский паспорт. При этом российскую пенсию ему никто не собирается платить из-за отсутствия прописки.

В новом видео мужчина оскорбляет президента РФ Владимира Путина и рассказывает о проблемах, с которыми столкнулся.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Как сообщал "Апостроф", в сети ажиотаж вокруг видео жителя Макеевки, сжегшего свой украинский паспорт.