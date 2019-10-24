На видео попала новая колонна танков Путина у границы с Украиной

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео колонны военной техники России на границе с Украиной.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"22.10.19 Колонна военной техники в Ростовской области. Обучение, ротация или хроники "гражданской" войны..." – подписал кадры он, на которых четко видно военную российскую технику.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражило видео с военной техникой Путина в Крыму. Стоит отметить, что в комментариях к видео подчеркнули, что сейчас военной техники в Крыму точно больше, чем туристов. Оккупированный полуостров фактически превращается в военную базу России.

Кроме того, в России с неба падала военная техника, много пострадавших.