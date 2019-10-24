RU  UA  EN

четверг, 24 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 октября

20:57
На видео попала новая колонна танков Путина у границы с Украиной
20:27
Новая провокация боевиков: появились тревожные новости с Донбасса
19:57
Здесь людей нет: в сети метко объяснили "заборный синдром" оккупантов в Крыму
19:55
Ножом в сердце: в Запорожье средь бела дня напали на активистку
19:29
В Киеве произошел смертельный инцидент на строительстве нового ЖК: фото 18+
19:04
На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram
19:00
А не врет ли реклама: 7 вредных продуктов, которые называют полезными
18:56
Топ-чиновника "Борисполя" поймали на лжи в декларации на 10 млн
18:19
Украинцев предупредили об опасной непогоде: где и чего ждать
18:09
Сколько будет стоить открыть казино в Украине: названы крупные суммы
18:08
Адвокаты и шпионы: Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования
17:30
Остановите Землю: соцсети шокировал вердикт Евросуда по скандальной Штепе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На видео попала новая колонна танков Путина у границы с Украиной

четверг, 24 октября 2019, 20:57
переглянути новину українською

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео колонны военной техники России на границе с Украиной.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

"22.10.19 Колонна военной техники в Ростовской области. Обучение, ротация или хроники "гражданской" войны..." – подписал кадры он, на которых четко видно военную российскую технику.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражило видео с военной техникой Путина в Крыму. Стоит отметить, что в комментариях к видео подчеркнули, что сейчас военной техники в Крыму точно больше, чем туристов. Оккупированный полуостров фактически превращается в военную базу России.

Кроме того, в России с неба падала военная техника, много пострадавших.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: