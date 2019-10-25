Похищение ребенка в Киеве: стало известно о решении суда

Суд Ирпеня на два месяца отправил под ночной домашний арест Анастасию Полищук, подозреваемую в похищении трехмесячного мальчика в Коцюбинском, под Киевом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей. Теперь она обязана находиться под домашним арестом с 20:00 до 8:00 утра.

Защита отмечала, что состав преступления не предусматривает такого строгого пресечения, как содержание под стражей и просил выбрать альтернативу — домашний арест.

Прокуратура же настаивала на возможность побега, давления на свидетелей, сокрытия или уничтожения доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.

Женщине инкриминируют похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые подробности о преступнице Анастасии Полищук.