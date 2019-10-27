Появились данные о десятках людей, загадочно погибших в грузовике в Британии

Правоохранители установили, что тела, которые были найдены в грузовике в Британии, предположительно, являются гражданами Вьетнама.

Об этом сообщают издание ВВС.

Родственники вьетнамцев, отправившихся в Великобританию через Китай, заявили, что их близкие перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия.

Так, 26-летняя Фам Тхи Ча Ми написала родителям за два часа до прибытия грузовика в британский Пурфлит, что ее поездка за границу закончилась неудачей, что ей нечем дышать и она умирает. По словам брата девушки, перед исчезновением Фам Тхи Ча Ми была в Бельгии, откуда и прибыл грузовик с 39 телами.

Он отметил, что за переправку в Великобританию его сестра заплатила £30 тысяч ($38 тысяч), при этом организаторы поездки запретили ей отвечать на звонки.

Известно еще о двух пропавших вьетнамцах - 26-летнем мужчине и 19-летней девушке. Последняя перед отправкой также попросила не звонить ей, отключила телефон и больше не выходила на связь. Семьям обеих пропавших девушек на следующий день вернули деньги за поездку.

По данным издания The Guardian, полиция Британии задержала четвертого подозреваемого в убийстве 39 людей. 48-летний мужчина из Северной Ирландии был пойман в аэропорту Станстед 25 октября по подозрению в заговоре с целью торговли людьми и непредумышленном убийстве. В этот же день были задержаны еще двое подозреваемых, мужчина и женщина.

Напомним, фуру с телами 38 взрослых и одного подростка обнаружили в промышленной зоне одного из городов графства Эссекс. Водителя авто задержали в среду, 23 октября.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в городе Норильске (Россия) в шахте при странных обстоятельствах погибли трое рабочих.