В Украине поймали молодого боевика ЛНР, который совершал артобстрелы Счастья: фото

В Луганской области силовики задержали боевика так называемой ЛНР, который принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Стало известно, что задержанный житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям (НЗФ) из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион". Боевик участвовал в обстрелах позиций ВСУ и жилых массивов города Счастье.

Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "зарплаты" и оставил ряды НЗФ. Он перебрался на контролируемую Украиной территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников. Контрразведчики спецслужбы установили местонахождение бывшего боевика и задержали его.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Как сообщал "Апостроф", в пункте пропуска "Меловое" на границе с Россией был задержан боевик из Донбасса.