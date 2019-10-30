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Появилось фото прощания с 30-летним бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе

среда, 30 октября 2019, 18:35
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В среду, 30 октября, в городе Мирноград, Донецкой области, провели в последний путь старшего солдата ВСУ Илью Продьму, погибшего 29 октября.

Об этом сообщает издание "Pokrovsk.news".

Церемония прошла на кладбище "Степовое". Попрощаться с бойцом пришли военные, представители общественных организаций, активисты и представители местной власти.

Напомним, Илья Продьма в 2017 году заключил контракт с Вооруженными силами Украины, служил на должности наводчика.

Издание отмечает, что боец погиб "во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения ООС". Ранее сообщалось, что Продьма погиб в в селе Надеждинка, Донецкой области, в нескольких десятках километров от линии соприкосновения с боевиками так называемой ДНР. Причины гибели бойца не указываются.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября в военном госпитале в Днепре умер от онкологического заболевания боец ООС Безруков Андрей.

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