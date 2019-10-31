США обнародовали фото и видео штурма дома, в котором прятался главарь ИГИЛ

В США обнародовали кадры штурма на северо-западе Сирии дома, в котором был убит лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Фото и видео были показаны 30 октября на брифинге в Пентагоне главой Центрального командования США генералом Френком Маккензи. Позже их опубликовали в соцсети.

Известно, что США получили необходимые разведданные за день до ликвидации.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, предположительно, привел в действие пояс смертника.

Местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допросу одной из его жен, а также его курьера.

Напомним, почти сразу после ликвидации главаря террористов, в сети появились фото с места спецоперации.

Как сообщал "Апостроф", после ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации был убит его преемник.