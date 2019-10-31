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США обнародовали фото и видео штурма дома, в котором прятался главарь ИГИЛ

четверг, 31 октября 2019, 00:03
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В США обнародовали кадры штурма на северо-западе Сирии дома, в котором был убит лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Фото и видео были показаны 30 октября на брифинге в Пентагоне главой Центрального командования США генералом Френком Маккензи. Позже их опубликовали в соцсети.

Известно, что США получили необходимые разведданные за день до ликвидации.

По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, предположительно, привел в действие пояс смертника.

Местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допросу одной из его жен, а также его курьера.

Напомним, почти сразу после ликвидации главаря террористов, в сети появились фото с места спецоперации.

Как сообщал "Апостроф", после ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации был убит его преемник.

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