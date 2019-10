США обнародовали фото и видео штурма дома, в котором прятался главарь ИГИЛ

В США обнародовали кадры штурма на северо-западе Сирии дома, в котором был убит лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Фото и видео были показаны 30 октября на брифинге в Пентагоне главой Центрального командования США генералом Френком Маккензи. Позже их опубликовали в соцсети.

Известно, что США получили необходимые разведданные за день до ликвидации.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

