Известный писатель язвительно отозвался про мир на Донбассе любой ценой

В Украине продолжает расти недовольство вокруг заявления советника главы СНБО Сергея Сивохо о том, что в Украине есть "воинствующее меньшинство".

Так, известный писатель Ян Валетов выразил свою точку зрения.

"Как к представитель "воинствующего меньшинства" хочу сказать, что у меня вопросы вызывает не мир, а условия, на которых этот мир наступит. Он все равно наступит. Нет войн, которые бы длились вечно. Рано или поздно кровопролитие переходит в капитуляцию одной из сторон, а потом либо в контрибуции, либо в репарации", - пишет он.

По словам писателя, он не готов к миру на условиях агрессора и его приспешников.

"Я готов на многое, чтобы ребята не погибали каждый день. Но мир, в котором я агрессивное меньшинство, потому что не вижу себя в одной стране с теми, кто кричал "Путин введи!", мне как-то не по душе", - добавил он.

Напомним, что всети гневно восприняли заявление советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо, который сказал, что мир в Украине неизбежен, а против этого выступает лишь воинствующее меньшинство.