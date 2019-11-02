RU  UA  EN

суббота, 2 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 ноября

10:45
Скандал в приюте под Одессой: девочка на видео рассказала про издевательства воспитателей
10:41
Признание ПЦУ Элладской церковью: РПЦ опубликовала запретный список для своих паломников
10:10
Небеса наградили меня тобой: Седокова публично призналась в чувствах к женатому баскетболисту
09:36
В Киеве произошла массовая авария из 6 машин: фото и видео ДТП
08:42
Расследование катастрофы MH-17: Цемах сделал интересное признание
08:15
В Украине объявлено штормовое предупреждение: карта опасных районов
07:50
Кадр из ада: сети повеселило фото мурала с Моторолой в Донецке
07:25
В России произошел смертельный взрыв на судне: опубликованы фото и видео
07:08
Печеночный паштет по-домашнему - пошаговый рецепт
06:27
Заморозки до минус 8 градусов: синоптики дали актуальный прогноз
05:25
В Мексике обнаружили загадочный тоннель ацтеков времен Монтесумы: опубликованы фото
04:28
Как правильно кормить ребенка: доктор Комаровский дал важные советы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал в приюте под Одессой: девочка на видео рассказала про издевательства воспитателей

суббота, 02 ноября 2019, 10:45
переглянути новину українською

Появились новые подробности издевательств над детьми в приюте Одессы пытали детей, по факту которых было открыто уголовное производство.

Мать бывшей воспитанницы приюта казнит себя, что не смогла защитить дочь от издевательств. По ее словам, она смогла забрать ребенка только из больницы, куда та попала, пытаясь сбежать из приюта.

"Вынесли стул, поставили посреди двора, собрали детей и при всех постригли меня первую. Четверо воспитателей держали меня, я сильно плакала, но меня стригли.. меня короче всех подстригли", - рассказала жертва насилия.

По ее словам, после насилия дети убегали, резали вены и травились. Она добавила, что над ними издевались воспитатели и их помощники: полицейские и работники частной охранной фирмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе психически больной ребенок месяцами насиловал детей в приюте.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: