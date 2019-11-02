Скандал в приюте под Одессой: девочка на видео рассказала про издевательства воспитателей

Появились новые подробности издевательств над детьми в приюте Одессы пытали детей, по факту которых было открыто уголовное производство.

Мать бывшей воспитанницы приюта казнит себя, что не смогла защитить дочь от издевательств. По ее словам, она смогла забрать ребенка только из больницы, куда та попала, пытаясь сбежать из приюта.

"Вынесли стул, поставили посреди двора, собрали детей и при всех постригли меня первую. Четверо воспитателей держали меня, я сильно плакала, но меня стригли.. меня короче всех подстригли", - рассказала жертва насилия.

По ее словам, после насилия дети убегали, резали вены и травились. Она добавила, что над ними издевались воспитатели и их помощники: полицейские и работники частной охранной фирмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе психически больной ребенок месяцами насиловал детей в приюте.