RU  UA  EN

воскресенье, 3 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 ноября

23:03
В Москве посреди улицы застрелили топ-силовика Путина: фото жертвы и видео момента ЧП
21:25
Участник Х-фактора признался в любви Поляковой и пригласил ее на танец: кто этот смельчак
19:00
Снежные спуски и отели Буковеля: сколько стоит активный отпуск в декабре 2019
14:48
Lindemann выпустили очередной провокационный клип: видео
13:19
Шикарный вид: Даша Астафьева подразнила фанов глубоким декольте
11:52
С годами люблю больше: Евгений Кошевой рассказал об отношениях с женой
10:11
В США авиашоу закончилось трагедией: фото и видео с места ЧП
10:10
Небеса наградили меня тобой: Седокова публично призналась в чувствах к женатому баскетболисту
07:08
Печеночный паштет по-домашнему - пошаговый рецепт
02:28
В Польше нашли останки огромного доисторического чудовища: фото

1 ноября

20:18
Оксана Марченко показала роскошную домашнюю кухню с позолотой: видео
19:14
В России будут судить украинского экс-нардепа: в чем его обвиняют
Все новости

Под Житомиром вандалы устроили ЧП, осквернив память молодого бойца, воевавшего на Донбассе: фото

воскресенье, 03 ноября 2019, 00:32
переглянути новину українською
Фото: Фото из открытых источников

Под Житомиром (Новоград-Волынский) вандалы осквернили знак памяти о погибшем на Донбассе в 2014 году 20-летнем Юрии Глухове, памятник которому уже разбивали летом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Факты и комментарии.

Так, в пятницу, 1 ноября вандалы пришли к дому матери погибшего бойца и уничтожили табличку-указатель у входа во двор, в которой написано о том, что улица носит имя Юрия Глухова.

Напомним, солдат 30-й отдельной механизированной бригады, 20-летний Юрий Глухов был тяжело ранен 31 августа 2014 года, когда выходил из окружения боевиков. Вскоре, спустя пять дней, боец скончался в госпитале.

Глухов посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. С 2015 года улица в Новограде-Волынском, где жил Юрий, носит его имя.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Черновцами в День защитника Украины, 14 октября, осквернили могилы бойцов АТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: