Под Житомиром вандалы устроили ЧП, осквернив память молодого бойца, воевавшего на Донбассе: фото

Под Житомиром (Новоград-Волынский) вандалы осквернили знак памяти о погибшем на Донбассе в 2014 году 20-летнем Юрии Глухове, памятник которому уже разбивали летом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Факты и комментарии.

Так, в пятницу, 1 ноября вандалы пришли к дому матери погибшего бойца и уничтожили табличку-указатель у входа во двор, в которой написано о том, что улица носит имя Юрия Глухова.

Напомним, солдат 30-й отдельной механизированной бригады, 20-летний Юрий Глухов был тяжело ранен 31 августа 2014 года, когда выходил из окружения боевиков. Вскоре, спустя пять дней, боец скончался в госпитале.

Глухов посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. С 2015 года улица в Новограде-Волынском, где жил Юрий, носит его имя.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Черновцами в День защитника Украины, 14 октября, осквернили могилы бойцов АТО.