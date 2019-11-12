В Харькове девочки устроили дикую драку из-за парня: сеть ужаснуло видео

В Харькове на днях жестоко подрались две молодые девушки, а причиной их конфликта стал парень.

Видео драки девушек опубликовали городские сообщества в социальных сетях.

В комментариях люди выразили свое возмущение тем, как представительницы прекрасного пола решили разобраться в ситуации.

В частности, люди отмечают жестокость, с которой девушки набросились друг на друга.

"Автор видео получил массу удовольствия и решил поделиться с окружающими. С его стороны это предел цинизма и подлости, ну а девицы... Грязно, мерзко все это выглядит", - пишут в сети.

Напомним, что вечером в воскресенье, 28 октября, в Киеве возле ресторана "MisterCat" произошла масштабная драка с применением огнестрельного оружия.