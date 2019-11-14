Месть за изнасилование: студенты рассказали о причинах кровавой стрельбы в колледже России

Одной из причин бойни в колледже в российском Благовещенске могла стать месть стрелка за свою девушку.

Об этом рассказали однокурсники стрелка. По их словам, возлюбленную студента изнасиловали.

"Они в общаге изнасиловали его девушку", - рассказала одна из учащихся.

Несмотря на то, что над девушкой надругались прямо в колледже, она не писала заявления об этом в правоохранительные органы.

Узнав об изнасиловании ее парень пришел в колледж с оружием. Он якобы стрелял в тех, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.

Информацию проверяют в Следственном комитете. Вскоре должны вызвать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.

Напомним, что стрельба в колледже произошла утром 14 ноября. Студент убил одного человека, ранил еще троих, после чего застрелился.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Киров задержали ученика, который хотел устроить теракт в школе с помощью взрывчаток и оружия.