RU  UA  EN

четверг, 14 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 ноября

11:11
На сколько вырастут пенсии украинцев в декабре: названа конкретная сумма
08:28
Доллар дешевеет: Нацбанк обновил курс валют на 14 ноября
06:55
Германия приняла важное решение по "Северному потоку-2": появилась реакция Украины

13 ноября

11:24
Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку: что делать
11:04
Доллар и евро дешевеют: НБУ обновил курс валют
10:35
Коломойский получил важную победу над "ПриватБанком": всплыли подробности
08:39
Украинцам пересчитают пенсии в декабре: кто останется без повышения
07:48
В Украину возвращается миссия МВФ: важное заявление и подробности

12 ноября

23:54
Кто украл деньги НБУ: Гонтарева сделала громкое заявление, назвав фамилии
14:39
Претензии ФГИ к владельцам "Укртелекома" не обоснованы - СМИ
13:35
Рада приняла важное решение по рынку электроэнергии в Украине: что изменится
11:52
Украина теряет 25 тыс. долларов в час из-за импорта электроэнергии из России - эксперт
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Месть за изнасилование: студенты рассказали о причинах кровавой стрельбы в колледже России

четверг, 14 ноября 2019, 10:33
переглянути новину українською

Одной из причин бойни в колледже в российском Благовещенске могла стать месть стрелка за свою девушку.

Об этом рассказали однокурсники стрелка. По их словам, возлюбленную студента изнасиловали.

"Они в общаге изнасиловали его девушку", - рассказала одна из учащихся.

Несмотря на то, что над девушкой надругались прямо в колледже, она не писала заявления об этом в правоохранительные органы.

Узнав об изнасиловании ее парень пришел в колледж с оружием. Он якобы стрелял в тех, кто, по его мнению, участвовал в изнасиловании.

Информацию проверяют в Следственном комитете. Вскоре должны вызвать на допрос девушку виновника трагедии и его родных.

Напомним, что стрельба в колледже произошла утром 14 ноября. Студент убил одного человека, ранил еще троих, после чего застрелился.

Как сообщал "Апостроф", в российском городе Киров задержали ученика, который хотел устроить теракт в школе с помощью взрывчаток и оружия.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Ребенка убила полицейская само­уверенность: новые подробности гибели 5-летнего Кирилла Тлявова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: