На Волыни простились с бойцом ВСУ, воевавшим в 2014 году: опубликованы фото

Во вторник, 12 ноября, на Волыни скончался участник АТО, ветеран боевых действий Владимир Данилюк.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter блогер под ником aphareus.

"С прискорбием сообщаем: 12 ноября внезапно умер Владимир Данилюк, 1987 г.р., уроженец г. Киверцы, Волынская обл. участник АТО 2014, 51 ОМБр", - написал блогер.

Известно, что военный служил на Донбассе в составе 14 бригады г. Владимир-Волынского, в/ч В0259, непосредственно участвовал в боевых действиях в период с 19.05.2014 года по 25.07.2014 года на территории Луганской и Донецкой областей.

В июле 2014 года он получил огнестрельное ранение, которое стало причиной инвалидности.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львовской области внезапно умер 22-летний боец 24-й бригады ВСУ Руслан Трубилко.