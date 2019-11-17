Под Одессой замена колеса на дороге обернулась для мужчин страшной смертью: фото

В Одесской области двое мужчин погибли в аварии, меняя на дороге колесо грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в селе Старые Маяки в Ширяевском районе. Предварительно установлено, что 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость и, не справившись с управлением, наехал на двух человек.

Как выяснилось, погибшие были водителем и пассажиром грузовика, которые в крайней левой полосе дороги меняли колесо. В результате наезда 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье ночью, 17 ноября, в городе Мукачево произошла смертельная авария, в которой погибла женщина.