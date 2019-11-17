В оккупированном Крыму прощаются с девочкой, жестоко убитой отчимом: фото

В селе Кропоткино, в оккупированном Крыму, прошла церемония прощания с 5-летней Дашей Пилипенко, которая была убита собственным отчимом.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Даша Пилипенко не дожила до своего шестилетия всего несколько дней. На гражданскую панихиду и отпевание пришли несколько сотен человек – в том числе родственники, односельчане и волонтеры, которые помогали искать девочку.

К воротам дома погибшей принесли цветы и игрушки.

Некоторые из пришедших на похороны людей агрессивно вели себя по отношению к матери девочки, которая на момент убийства находилась в Китае.

"Мы день и ночь искали эту девочку, а где была она?" - спрашивали из толпы. На место прибыли сотрудники полиции, чтобы не допустить беспорядков. После погребения родственники малышки покинули кладбище под охраной полиции.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Полтавской области мужчина убил собственного 6-месячного ребенка, забив его до смерти.