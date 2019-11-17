RU  UA  EN

воскресенье, 17 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 ноября

10:55
С каждым днем все хуже: опубликованы тревожные фото озера Свитязь
07:20
Волнение участников и неожиданный дуэт: как на Х-факторе прошло второе испытание тренировочного лагеря
07:00
Засмотрелись на хурму? Что нужно знать о популярном фрукте осени
02:31
Уже собирались ехать домой: всплыли странности в гибели заробитчан в Польше

16 ноября

22:03
Ты просто разорвала мою песню: участница Х-фактора разозлила Настю Каменских
19:00
Соблюдаем Рождественский пост 2019-2020: даты и советы по правильному питанию
18:29
Военный беспилотник в России рухнул рядом с жилыми домами: фото
14:46
Анна Ризатдинова раскрыла секрет своей красоты и стройности
13:31
В колготках и без белья: Даша Астафьева показала результат смелой фотосессии
12:11
Мягкий кекс на сметане: простой рецепт и советы по выпеканию
11:25
Скандал с "Мисс Украина Вселенная": не получившей визу Анастасии Субботе дали второй шанс
10:20
Lera Lynn впервые спела в Украине: мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В оккупированном Крыму прощаются с девочкой, жестоко убитой отчимом: фото

воскресенье, 17 ноября 2019, 15:22
переглянути новину українською

В селе Кропоткино, в оккупированном Крыму, прошла церемония прощания с 5-летней Дашей Пилипенко, которая была убита собственным отчимом.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Даша Пилипенко не дожила до своего шестилетия всего несколько дней. На гражданскую панихиду и отпевание пришли несколько сотен человек – в том числе родственники, односельчане и волонтеры, которые помогали искать девочку.

К воротам дома погибшей принесли цветы и игрушки.

Некоторые из пришедших на похороны людей агрессивно вели себя по отношению к матери девочки, которая на момент убийства находилась в Китае.

"Мы день и ночь искали эту девочку, а где была она?" - спрашивали из толпы. На место прибыли сотрудники полиции, чтобы не допустить беспорядков. После погребения родственники малышки покинули кладбище под охраной полиции.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Полтавской области мужчина убил собственного 6-месячного ребенка, забив его до смерти.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

"Темные" дела и громкие разборки: что известно о бизнесмене, авто которого подорвали в Киеве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: