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В Черновцах хулиган поиздевался над полицией: опубликовано видео

среда, 20 ноября 2019, 22:50
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В среду, 20 ноября, 19-летний парень пробежался по автомобилю полицейских прямо посреди проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

На видеозаписи можно увидеть, что переходя дорогу по пешеходному переходу, парень внезапно изменил направление движения и выскочил на служебное транспортное средство, которое притормозило, чтобы пропустить пешехода.

После инцидента он бросился наутек. Инспекторы догнали правонарушителя и задержали его, передав следственно-оперативной группе Черновицкого отделения полиции.

"За дерзкий и необдуманный поступок, соответственно предварительной квалификации следователей, юноше грозит наказание согласно ст.296 (хулиганство) УК Украины, что наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", – отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Херсоне школьница пыталась покончить с собой в прямом эфире.

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