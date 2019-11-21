Спасать было некому: под Днепром устроили зверскую расправу над собакой, фото

20 ноября в Кривом Роге на улице Николая Свитальского из окна четвертого этажа выбросили собаку, которая скончалась от полученных травм на месте.

Как пишут местные издания, в полицию обратился хозяин животного.

По словам мужчины, он познакомился с убийцей собаки на улице, после чего они пошли домой распивать спиртные напитки.

Когда второй мужчина начал брызгать водой в собаку, хозяин животного сделал замечание, после чего получил удар. Собака в ответ укусила обидчика, а тот разозлился и выбросил животное в окно. После этого он скрылся с места преступления.

Собаке по кличке Пуля не было и года от роду. Ее хозяин уже написал заявление в полицию.

Напомним, что в деле об издевательствах чиновника над собакой произошел новый поворот.