В Одессе произошло страшное ЧП с младенцем: подробности и видео

В Одессе в больницу поступил годовалый ребенок в тяжелом состоянии, в его крови нашли наркотик.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Маленькую девочку доставили в медучреждение врачи скорой медицинской помощи. Она находилась в безсознательном состоянии.

Со слов медиков, девочка была в коме, а ее мать отказывалась назвать причину состояния своей дочери. В связи с этим изначально был поставлен диагноз "отравление неизвестным веществом" и назначена соответствующая экспертиза. Состояние девочки оценивалось как очень тяжелое.

Позже специальный тест показал: в крови ребенка – наркотическое вещество метадон.

"Лишь после того, как медики, проведя реанимацию и исследования, констатировали, что маленькая пациентка отравилась метадоном, 33-летняя одесситка призналась, что является наркозависимой и принимает заместительную терапию. Она предположила, что дочь могла взять что-то из ее лекарств", - сообщили в главке.

После госпитализации ребенка женщина скрылась и сейчас разыскивается полицией. Врачи принимают все возможные меры для спасения ребенка, состояние которого остается тяжелым

По данному факту Суворовским отделом полиции начато производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины – за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком женщине грозит лишения свободы на срок до пяти.

Как сообщал "Апостроф", 20 ноября в Днепре правоохранители спасли детей, которые проживали в квартире с червями.