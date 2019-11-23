В Киеве отдых в популярном баре закончился трагедией: фото и видео

В ночь на 23 ноября в Киеве на Нивках в ходе уличного конфликта погиб мужчина.
Как говорят очевидцы, бездыханное тело обнаружили его друзья среди тротуара. По предварительной информации, мужчину убили ударом в голову.
Свидетели утверждают, что компания людей находилась в заведении "Портер Паб". В их числе был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Когда знакомые пошли на поиски, они обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни.
Люди говорят, что его ударил другой мужчина в голову, после чего пострадавший упал на землю и больше не встал.
Что касается убийцы, то он убежал во дворы. Правоохранители разыскивают подозреваемого.
Напомним, что в Сумской области мужчина убил свою жену и хранил ее тело под кроватью в доме, который выставил на продажу.