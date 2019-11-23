Виновница страшного ДТП в Киеве оказалась дочерью соратника Януковича: фото семьи

Виновница страшной аварии на Porsche в Киеве Владислава Евтягина является дочерью Сергея Евтягина, который был депутатом Енакиевского горсовета от "Партии регионов".

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Согласно информации, которую удалось найти в открытом доступе, Сергей Евтягин также является конечным бенефициарным собственником ООО "Акцент-центр" в Киеве.

Так, согласно опубликованным данным о фирме, Сергей Федорович Евтягин зарегистрирован в городе Углегорск в Бахмутском районе Донецкой области, контролируемом так называемой ДНР.

Этого же человека удалось найти в одной из соцсетей. На странице мужчина указал тот же город, а также поделился фото с дочерью.

В 2013 году один из сайтов верующих РПЦ Горловки писал, что депутат помог строительству центрального храма Углегорска.

"Благодаря его содействию, всего за три года были полностью возведены стены церкви", – сказано в сообщении.

Евтягина в сети называют владельцем копанок в поселках Булавинка и Ольховатка Донецкой области, а также зятем криминального авторитета из Енакиево.

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Как сообщал "Апостроф", 22 ноября в центре Днепра человек, который убегал от правоохранителей, устроил массовое ДТП.