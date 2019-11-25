Под Харьковом стая бездомных собак едва не загрызла девушку: детали жуткой истории и фото

Стая агрессивных бродячих собак напала на девушку в городе Чугуев Харьковской области.

Как сообщает "Харьков 1654" со ссылкой на очевидцев, местная жительница шла по улице Чернышевской, когда впереди неожиданно показалась стая из девяти агрессивно настроенных псов. Животные начали громко лаять, а после набросились на прохожую. Девушку кусали за ноги.





Пострадавшая чудом осталась жива, лишь потому, что ее вышли встречать друзья. "Моя хорошая знакомая шла ко мне в гости. И мы случайно увидели на улице, как на нее напали собаки. И побежали ей помогать", - сообщила жительница Чугуева.

Девушку с рваными ранами госпитализировали в больницу. Ей сделали укол от бешенства. Теперь ей предстоит долгое наблюдение врачей.

"Страшно даже представить чтобы было, если бы это был ребёнок, а рядом никого не оказалось", - пишет автор поста.

Сообщается, что девушка обратилась в полицию, чтобы правоохранители задействовали службы отлова, которые уберут опасную свору бродячих собак с улиц города.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Запорожье стая бродячих собак загрызла женщину.