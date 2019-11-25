RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 ноября

22:05
Первые жертвы зимы: в полиции уже сообщают о смертях на льду
21:28
В Украине оценили шансы начала открытого вторжения России
20:55
В Одессе силовики пытались провести обыски у адвоката, который защищает европейского инвестора от рейдерства
20:37
Пытался остановить маршрутку: в сеть попало видео нелепого ДТП под Киевом
20:10
Уникальный отель в Британии предлагает туристам заночевать со львами и тиграми: фото
19:40
Никому не нужны: в сети показали новые фото могил боевиков на Донбассе
19:07
В центре Киева пассажира метро ударили ножом: опубликовано фото
19:05
Я просто дура: польская студентка опозорилась, записав видео с оскорблениями украинцев
19:00
Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки
18:36
Суд уменьшил залог одному из главных фигурантов дела Гандзюк
18:28
Бродячая собака спасла осиротевших котят, замерзавших в снегу: фото
18:25
Под Киевом поймали банду с мачете во главе с "журналистом": фото и видео задержания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Харьковом стая бездомных собак едва не загрызла девушку: детали жуткой истории и фото

понедельник, 25 ноября 2019, 15:20
переглянути новину українською

Стая агрессивных бродячих собак напала на девушку в городе Чугуев Харьковской области.

Как сообщает "Харьков 1654" со ссылкой на очевидцев, местная жительница шла по улице Чернышевской, когда впереди неожиданно показалась стая из девяти агрессивно настроенных псов. Животные начали громко лаять, а после набросились на прохожую. Девушку кусали за ноги.


Пострадавшая чудом осталась жива, лишь потому, что ее вышли встречать друзья. "Моя хорошая знакомая шла ко мне в гости. И мы случайно увидели на улице, как на нее напали собаки. И побежали ей помогать", - сообщила жительница Чугуева.

Девушку с рваными ранами госпитализировали в больницу. Ей сделали укол от бешенства. Теперь ей предстоит долгое наблюдение врачей.

"Страшно даже представить чтобы было, если бы это был ребёнок, а рядом никого не оказалось", - пишет автор поста.

Сообщается, что девушка обратилась в полицию, чтобы правоохранители задействовали службы отлова, которые уберут опасную свору бродячих собак с улиц города.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Запорожье стая бродячих собак загрызла женщину.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: