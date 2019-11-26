Стреляют у линии разведения сил: в ВСУ рассказали о наглых провокациях боевиков на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе осуществили очередные обстрелы на линии разграничения в зоне действия операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на украинскую сторону ОЦКК.

Наблюдатели Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сообщили, что с начала суток 26 ноября по состоянию на 13:00 боевики осуществили уже три обстрела с использованием автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Российские оккупанты продолжают вести огонь в непосредственной близости от границ участка разведения. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское", – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Как ранее сообщал "Апостроф", 24 ноября боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, в результате чего случился масштабный пожар.