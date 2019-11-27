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Обчистили за две минуты: дерзкое ограбление в Одессе попало на видео

среда, 27 ноября 2019, 04:10
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В Одессе в ночь на 26 ноября произошло дерзкое ограбление кондитерского магазина.

Как пишут городские паблики, вор украл кофе-машину, мобильный телефон и деньги из кассы. Ограбление произошло около 3 часов ночи.

По уточненным данным, ограбление произошло по адресу улица Сегедская, 3. Также отмечается, что сигнализации не было.

Судя по опубликованным кадрам с места событий, вор действовал сам, но был на связи с другим злоумышленником, который общался с ним по телефону.

Напомним, что в столице группа вымогателей, среди которых были бывшие сотрудники правоохранительных органов, угрожая расправой, требовала у граждан от 5 до 250 тысяч долларов.

Также "Апостроф" сообщал, что в Днепре задержали мужчину, который проник в квартиру полицейской и участника боевых действий на Донбассе.

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