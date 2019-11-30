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Не брезгуют ничем: в сети показали фото квартирных воров, "работающих" в Киеве

суббота, 30 ноября 2019, 02:25
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В Киеве в ночь на 29 ноября воры обокрали тамбур перед квартирой в доме по улице Малиновского, 13.

Об этом сообщается в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщается, что злоумышленники забрали обувь и пылесос. Автор фотографии призывает пользователей сети опознать преступников.

Тем временем, в сети не утихает волна издевок и насмешек над ворами.

"Местные нарики! Какой уважающий себя вор дёрнет ношеную обувь и старый пылесос?", - пишет Serge Weitsman.

"К успеху шли", - добавляет Дима Павлык.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в ночь на 20 октября обокрали офис по улице Эспланадной, 32. Злоумышленники "засветились" на видео.

Кроме того, в ночь на 28 ноября неизвестные ограбили Национальный союз журналистов Украины в столице. Преступники взломали сейф и вынесли документы организации.

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