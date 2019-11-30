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В Харькове прогремел мощный взрыв: опубликованы фото и данные о погибших

суббота, 30 ноября 2019, 11:39
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В субботу, 30 ноября, в Харькове прогремел взрыв, в результате которого погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ЧП случилось около 05:30 в гаражном кооперативе. Там разгорелся пожар и произошел взрыв. На место выехали спасатели и полиция.

Как установили правоохранители, инцидент случился в одном из гаражей, где находился автомобиль марки ВАЗ 2108.В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия. После локализации пожара под завалами обнаружили три обгоревших тела.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на субботу, 30 ноября, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка".

Позже стало известно, что двое мужчин взорвали банкомат с помощью газа.

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