На популярном курорте автобус с туристами рухнул в реку, десятки погибших: фото и видео

В Тунисе туристический автобус перевернулся и упал в реку, в результате чего погибли и пострадали десятки людей.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Подъем".

Авария произошла на севере страны. Автобус ехал по гористой местности и сорвался в овраг, где протекает река.

В МВД Туниса отметили, что в салоне транспортного средства находились туристы из числа местных жителей. Вследствие аварии 22 человека погибли, 21 пострадал.

Больше подробностей об аварии нет. На месте работают правоохранители, спасатели и медики. Детали ДТП устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 30 ноября, в Донецкой области перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали люди. Они все обратились за медицинской помощью.