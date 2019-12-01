Под Одессой произошла авария с маршруткой: первые подробности, фото и видео

Вечером в воскресенье, 1 декабря, под Одессой, в селе Александровка, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором, предварительно, пострадали три человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Пушкинская.

По предварительной информации, ДТП случилось между Центральной и Сельскохозяйственной улицами. По словам очевидцев, легковушка выехала на встречную полосу, влетев в легковой автомобиль.

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На месте работают пожарные, медики и патрульные. Как сообщает издание 04868, в аварии, предварительно, пострадали три человека.

Как сообщал "Апостроф", 20 сентября в Одессе на улице Академика Королева произошла масштабная авария: там автомобиль влетел в толпу протестующих.

Также в субботу, 21 сентября, под Одессой произошла смертельная авария с маршруткой и грузовиком, много людей погибли.