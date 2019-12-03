Под Днепром прогремел мощный взрыв в многоэтажке: первые подробности и фото

Во вторник, 3 декабря, в жилом доме Кривого Рога произошел взрыв, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 1kr.ua.

Взрыв с последующим возгоранем случился на территории Металлургического района. Как отмечает пресс-служба ГСЧС, горожанин в квартире на улице Виталия Матусевича, 55 смешивал химические вещества. Это и стало причиной трагедии.

Вследствие ЧП пострадал 52-летний мужчина. Он получил ожоги 3-4 степени тяжести, его госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали пожарные, полицейские, следователи, сотрудники газовой службы. Площадь пожара составила 4 метра квадратных.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в центре Днепра ночью прогремел мощный взрыв - загорелся электрокар.