Под Киевом террорист ИГИЛ с бандой убили семейную пару: фото задержанных

Полицейскими были задержаны четверо иностранцев за нападение с убийством на пожилую супружескую пару в селе Андреевка Киевской области.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook

Он отметил, что один из задержанных разыскивался через Интерпол из-за участия в террористической организации "ИГИЛ". Задержанный был осужден заочно к 12 годам лишения свободы.

По словам руководителя столичной полиции, злоумышленников пытались задержать в пяти регионах Украины. Он поблагодарил полицейских из Житомирской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом поймали грабителей в масках, которые напали на 80-летнюю пенсионерку, ограбили ее и избили.