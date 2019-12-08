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Под Ровно 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера: назван жуткий мотив

воскресенье, 08 декабря 2019, 22:29
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В Ровенской области 18-летний юноша нанес смертельные удары 90-летнему пенсионеру, который отказался одалживать ему деньги.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, смертельная трагедия произошла в Млыновском районе 7 декабря.

Парень пришел со своей матерью в дом односельчанина и попросил денег в долг, но тот отказался.

"Отказ хозяина разозлила нетрезвого 18-летнего молодого человека, поэтому возникла ссора. Парень взялся бить хозяина руками, а острым предметом, который попал под руку, нанес множественные удары по телу пенсионера. Мать парня, которая частично была свидетелем конфликта, испугавшись, убежала", - говорится в сообщении.

О преступлении парень сам рассказал соседям, после чего ждал приезда правоохранителей.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и избрании меры пресечения.

Напомним, что на улице Бандеры в городе Львове нетрезвый мужчина на пешеходном переходе ударом в лицо сбил с ног женщину с собачкой.

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