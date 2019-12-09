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В Одессе прощаются со спасателем, погибшим в результате жуткого пожара в колледже: фото

понедельник, 09 декабря 2019, 11:30
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В понедельник, 9 декабря, в Одессе провожают в последний путь погибшего во время пожара в Одесском колледже спасателя Сергея Шатохина.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Церемония прощания будет проходить до 12:00 в Спасо-Преображенском соборе. Там собрались родные, его коллеги по службе и неравнодушные одесситы.

В пожарной части, где служил Сергей Шатохин, его сослуживцы приносят цветы.

"Сергей был исполнительным человеком и помогал всем, кто бы не попросил. Это был очередной пожар, как и все остальные. Никто не ожидал, что так произойдет", - рассказал спасатель Сергей Москул.

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