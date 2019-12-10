Пытаются потушить с вертолетов: в Азербайджане вспыхнул адский пожар на рынке, фото и видео

На трассе Баку-Сумгайыт вспыхнул мощный пожар, горит рынок стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку.

Об этом сообщает 1news.az.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили, что пожарные расчеты предпринимают все усилия для тушения огня.

На месте находятся 5 бригад "скорой помощи".

"По состоянию на 10:45 на месте оказана помощь шести гражданам. Два человека, которые отравились дымом, доставлены в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, один пострадавший с резаной раной руки – в Институт травматологии и ортопедии", - подчеркнули в Минздраве.

Отметим, что от огня пострадали и припаркованные у рынка автомобили – у них сгорели или оплавились пластиковые бамперы, краска на капотах и т.д.

В ликвидации пожара участвуют три вертолета Ка-32, также к нему привлечены дополнительные силы пожарных. Из-за пожара полностью перекрыто движение по трассе Баку-Сумгайыт, возникла большая задержка в движении автобусов.

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