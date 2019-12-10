RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

16:45
Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"
16:40
"Джокер" слил в сеть переписку со скандально известным застройщиком: фото
16:10
В Польше задержали украинца по подозрению в подготовке теракта: первые подробности и фото
15:23
Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной
14:50
Настоящий "Сайлент Хилл": сеть взбудоражило видео густого тумана в Украине
14:42
В Одессе опять вспыхнул серьезный пожар: первые подробности и видео с места
14:30
Срочно вывели из здания людей: в мэрии Киева произошло серьезное ЧП
14:18
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год
14:15
Боевики ДНР внезапно обратились к России: что происходит
13:58
Умер создатель флешмоба Ice Bucket Challenge: как затея Пита Фрейтса сплотила миллионы
13:57
В Виннице водитель прокатил парня на боковой дверце авто: жуткое видео
13:37
Влад Яма показал фото, на котором почти полностью видно лицо 4-летнего сына
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пытаются потушить с вертолетов: в Азербайджане вспыхнул адский пожар на рынке, фото и видео

вторник, 10 декабря 2019, 10:58
переглянути новину українською
Фото:

На трассе Баку-Сумгайыт вспыхнул мощный пожар, горит рынок стройматериалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку.

Об этом сообщает 1news.az.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщили, что пожарные расчеты предпринимают все усилия для тушения огня.

На месте находятся 5 бригад "скорой помощи".

"По состоянию на 10:45 на месте оказана помощь шести гражданам. Два человека, которые отравились дымом, доставлены в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, один пострадавший с резаной раной руки – в Институт травматологии и ортопедии", - подчеркнули в Минздраве.

Отметим, что от огня пострадали и припаркованные у рынка автомобили – у них сгорели или оплавились пластиковые бамперы, краска на капотах и т.д.

В ликвидации пожара участвуют три вертолета Ка-32, также к нему привлечены дополнительные силы пожарных. Из-за пожара полностью перекрыто движение по трассе Баку-Сумгайыт, возникла большая задержка в движении автобусов.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", 7 декабря полицейские заявили, что готовы сообщить подозрение двум людям в связи со смертельным пожаром в колледже Одессы.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Стреляли в депутата - погиб ребенок: кто такой Вячеслав Соболев и за что его хотели убить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: