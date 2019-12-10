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В Виннице водитель прокатил парня на боковой дверце авто: жуткое видео

вторник, 10 декабря 2019, 13:57
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В Виннице молодого человека практически километр провез автомобиль на боковой дверце.

Как пишут городские сообщества в социальных сетях, произошел инцидент после того, как столкнулись Range Rover и Daewoo Lanos.

"Водитель первого решил скрыться с места аварии, а водитель второго авто прыгнул на дверцу. Его руки зажало боковым стеклом и он не отпускал дверцу почти километр пути, пока за машиной гнались копы", - рассказывают о ситуации очевидцы.

Вполне прогнозируемо парню потребовалась помощь медиков. Также врачи осмотрели и пассажира Daewoo Lanos.

Судьба нарушителя в данный момент неизвестна.

Напомним, что нетрезвый чиновник Государственной фискальной службы Украины Игорь Лагутин в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.

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