В Виннице водитель прокатил парня на боковой дверце авто: жуткое видео

В Виннице молодого человека практически километр провез автомобиль на боковой дверце.
Как пишут городские сообщества в социальных сетях, произошел инцидент после того, как столкнулись Range Rover и Daewoo Lanos.
"Водитель первого решил скрыться с места аварии, а водитель второго авто прыгнул на дверцу. Его руки зажало боковым стеклом и он не отпускал дверцу почти километр пути, пока за машиной гнались копы", - рассказывают о ситуации очевидцы.
Вполне прогнозируемо парню потребовалась помощь медиков. Также врачи осмотрели и пассажира Daewoo Lanos.
Судьба нарушителя в данный момент неизвестна.
Напомним, что нетрезвый чиновник Государственной фискальной службы Украины Игорь Лагутин в Харькове устроил ДТП и скрылся с места происшествия.