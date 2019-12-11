Под Днепром простились с бойцом, замучанным боевиками ДНР: опубликованы фото

В селе Вильне Новомосковского района Днепропетровской области 11 декабря простились с бойцом ВСУ Романом Беспалым, которого боевики взяли в плен в мае 2019 года и чье тело без органов передали в ноябре.

Фото прощания с военным опубликовали в соцсетях.

Военнослужащий 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Роман Беспалый родился 17 июня 1981 года. 22 мая 2019 года он с еще 7 военнослужащими попали в плен к боевикам недалеко от пгт Новотроицкое Донецкой области. Роман погиб в плену. Боевики утверждают, что он якобы покончил с собой в камере. 12 ноября боевики передали тело Романа без внутренних органов. В начале декабря его личность подтвердила экспертиза ДНК.

У Романа остались отец и жена.

Как сообщал "Апостроф", по словам сослуживцев Романа Беспалого, перед тем, как передать тело украинца, боевики буквально выпотрошили его тело - изъяли органы, по которым можно установить причину смерти. Похоже, насильственную смерть Романа пытались замаскировать.