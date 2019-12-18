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Покушение на депутата Соболева в Киеве: появились фото и фамилия организатора из России

среда, 18 декабря 2019, 17:17
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Организатором покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его 3-летний сын, называют Юсупа Умаровича Абуева.

Об этом сообщает политик Игорь Мосийчук на своей странице в Telegram.

25-летний Абуев является уроженцем города Красногорск Российской Федерации. По данным ресурса "Dетектив-Info", 17 декабря прокуратура города Киева распространила информацию, что установила личность, которая привлекла в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО Андрея Лаврегу, который имел опыт участия в боевых действиях в качестве снайпера, с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области.

Правоохранители без указания фамилий сообщили, что во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, Абуев предложил Лаврегу совершить убийство депутата Соболева за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч долларов, на что тот согласился.

"Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образ его жизни, адреса проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудия убийства. Свои инструкции по организации преступления человек оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби", - сообщили в прокуратуре.

Также там отметили, что в это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника (Алексея Семенова - ред.), самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении Юсупу Абаеву в организации заказного убийства (ч.2 ст.15, п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины). Правоохранители добавили, что сейчас решается вопрос об объявлении организатора убийства в международный розыск, а деятельность по установлению заказчика преступления продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, в ходе которого погиб его трехлетний сын.

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