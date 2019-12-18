Появилось фото погибшего на Донбассе бойца ВСУ: в сети волна скорби

В сети появились фотографии погибшего на Донбассе бойца ВСУ Василия Лисицина, а пользователи выразили свою скорбь.

Об этом сообщают на странице "28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода" в Facebook.

Напомним, 17 декабря украинский защитник получил смертельные ранения несовместимые с жизнью в результате обстрела боевиков.

В интернете опубликовали слова соболезнования родным и близким Василия.

Известно, что за сутки, 17 декабря, боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В частности, боевики обстреляли Новолуганское, Марьинку, Травневое, Крымское, Широкино.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря на передовой попрощались с 21-летним бойцом Вооруженных сил Украины Сергеем Михальчуком, погибшим во время вражеского обстрела в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 14 декабря.