RU  UA  EN

среда, 18 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 декабря

06:44
Сколько украинцев получат максимальные прибавки к пенсиям: озвучены точные цифры

17 декабря

18:18
Почему гривна крепчает, а цены не падают: украинцы бурно обсуждают пояснение министра экономики
13:58
Экономический урон, как от войны с РФ: эксперт оценил потери из-за ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа
13:18
Когда Украина откажется от сотрудничества с МВФ: названы сроки
10:29
Вырастет не только минималка: какие налоги придется платить украинцам в 2020 году
08:44
Гривна бьет рекорды: НБУ обновил курс валют 17 декабря
07:46
Названы условия, при которых МВФ продолжит работать с Украиной

16 декабря

14:43
Украинским предпринимателям готовят "сюрприз" с налогами: сколько придется платить
14:25
Получат доступ к "Украинской бирже" через "Tradernet": "Фридом Финанс Украина" запустила новый сервис для клиентов
13:27
Доллар пробивает "дно": что происходит с курсом валют в обменниках Киева, фото
10:10
Если не хватает стажа для пенсии: появилось детальное разъяснение, что делать
08:45
Приближается к отметке в 23 грн: курс доллара на 16 декабря
Все новости

Внезапно всем стало плохо: в Харькове произошла жуткая трагедия с семьей, видео

среда, 18 декабря 2019, 06:51
переглянути новину українською

В Харькове семья отравилась угарным газом, в результате чего из трех человек чудом выжила беременная женщина, а ее 35-летнего супруга и 2-летнего сына спасти не удалось.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Так, трагедия произошла в пятиэтажном доме в самом центре Харькова. Владелец одной из квартир на втором этаже, позвонил своему товарищу и сказал, что всей семье внезапно стало плохо. Когда тот приехал, то дверь ему никто не открыл.

Мужчина немедленно вызвал полицейских и спасателей. С помощью лестницы они добрались на балкон. "Увидели, что в комнате на полу лежит мужчина. Они вместе с работниками полиции открыли дверь", - рассказал пресс-секретарь Управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Тогда к пострадавшим вызвали медиков. Когда они приехали, то мальчик был уже мертв, спасти его отца тоже не смогли. В больницу забрали только женщину.

Медики говорят, что все трое отравились угарным газом. "На самом деле сейчас можно только гадать, но если бы вызов поступил сразу, а не к знакомым сначала, те потом вызвали сотрудников ГСЧС. Я думаю, что последствия могли бы быть другими", - говорит руководитель Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Всю ночь 26-летняя женщина провела в реанимации, а днем через тяжелое состояние ее перевезли в областную больницу. Ее состояние оценивают как стабильно-тяжелое. О смерти близких женщина еще не знает.

Что стало причиной отравления специалисты пока не говорят.

"В доступе в данную квартиру нам было отказано, потому что проводили следственные действия. После того, как он будет, представителями горгаза будет выполнен осмотр оборудования для определения его технического состояния", - говорит пресс-секретарь ПАО "Харьковгоргаз" Марина Польшина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре трое детей отравились угарным газом.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: