Внезапно всем стало плохо: в Харькове произошла жуткая трагедия с семьей, видео

В Харькове семья отравилась угарным газом, в результате чего из трех человек чудом выжила беременная женщина, а ее 35-летнего супруга и 2-летнего сына спасти не удалось.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Так, трагедия произошла в пятиэтажном доме в самом центре Харькова. Владелец одной из квартир на втором этаже, позвонил своему товарищу и сказал, что всей семье внезапно стало плохо. Когда тот приехал, то дверь ему никто не открыл.

Мужчина немедленно вызвал полицейских и спасателей. С помощью лестницы они добрались на балкон. "Увидели, что в комнате на полу лежит мужчина. Они вместе с работниками полиции открыли дверь", - рассказал пресс-секретарь Управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Тогда к пострадавшим вызвали медиков. Когда они приехали, то мальчик был уже мертв, спасти его отца тоже не смогли. В больницу забрали только женщину.

Медики говорят, что все трое отравились угарным газом. "На самом деле сейчас можно только гадать, но если бы вызов поступил сразу, а не к знакомым сначала, те потом вызвали сотрудников ГСЧС. Я думаю, что последствия могли бы быть другими", - говорит руководитель Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Всю ночь 26-летняя женщина провела в реанимации, а днем через тяжелое состояние ее перевезли в областную больницу. Ее состояние оценивают как стабильно-тяжелое. О смерти близких женщина еще не знает.

Что стало причиной отравления специалисты пока не говорят.

"В доступе в данную квартиру нам было отказано, потому что проводили следственные действия. После того, как он будет, представителями горгаза будет выполнен осмотр оборудования для определения его технического состояния", - говорит пресс-секретарь ПАО "Харьковгоргаз" Марина Польшина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре трое детей отравились угарным газом.